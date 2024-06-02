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В Тюменской области тушат пожар в деревне

В Дударева Тюменской области загорелась постройка, пожар перекинулся на дома

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«МЧС Тюменской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Тюменской области»

Надворные постройки загорелись в деревне Дударева Тюменской области. Пожар перекинулся на три дома, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15:30 по местному времени.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома, подчеркнули в ведомстве.

В данный момент в тушении пожара принимают участие девять единиц техники и 30 человек.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

2 июня пожар произошел в лодочном поселке БАМ в подмосковном городе Дубна. В результате него сгорело около 20 гаражей.

В воскресенье пожар произошел также на НПЗ в городе Ухте в Коми. В результате него пострадали три человека.

Ранее в Ростовской области локализовали лесной пожар на площади 123,5 га.

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