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Стало известно, какие знаки зодиака берут самые низкие микрозаймы в РФ

«МигКредит»: «Тельцы» оформляют самые низкие микрозаймы среди россиян

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Мария Девахина/РИА Новости

Люди со знаком зодиака «Телец» берут самые низкие микрозаймы в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные микрофинансовой организации «МигКредит».

«За самыми низкими займами обращаются «Тельцы» — [в среднем они берут] 11 884 рубля», — отмечается в материалах компании, основанных на анализе 690 тыс. займов на общую сумму более восьми млрд рублей.

В компании подчеркнули, что в целом средняя сумма микрозаймов россиян достаточно равномерно распределена по всем знакам зодиака. По статистике, самые большие микрозаймы берут «Близнецы» и «Стрельцы». Средняя сумма выданных им средств составляет 12 243 рубля и 12 162 рубля соответственно. На третьем месте в рейтинге расположились «Львы», которые оформляют микрозаймы на среднюю сумму 12 140 рублей.

При этом в первую пятерку знаков зодиака, которые чаще всего берут микрозаймы, попали «Раки» и «Львы». За ними оказались «Овны», «Козероги» и «Девы». В материалах «МигКредит» уточняется, что реже всех подобные кредиты оформляют «Стрельцы» и «Скорпионы».

Аналитики выяснили, что большая часть микрозаймов приходится на мужчин. Также из результатов исследования следует, что от 40% до 42% подобных кредитов берут россияне в возрасте от 28 до 37 лет. На людей в возрасте от 18 до 27 лет приходится от 23% до 26% всех займов, аналогичная доля приходится на людей в возрасте от 38 до 47 лет. Остальные микрозаймы оформляют жители страны старше 47 лет.

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