Мбаппе официально стал игроком «Реала»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сторона футболиста и клуб подписали все необходимые документы для завершения перехода. Официально «Реал» объявил о переходе Мбаппе на следующей неделе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.



Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее сообщалось, что в «Реале» боятся, что Мбаппе может испортить атмосферу в команде.