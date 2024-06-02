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Додик заявил, что Запад взбесился из-за Украины

Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

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Reuters

Передача Украине ракет, способных поражать объекты на территории России, говорит о том, что Запад буквально взбесился. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлению ими. Для этого туда должны прибыть немцы или французы. Как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у России стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился», — заявил он.

31 мая сообщалось, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России, утверждают СМИ.

Источники в Белом доме говорят, что запрет снят только для ударов недалеко от Харькова и для его защиты, а атаковать цели в глубине России американским оружием по-прежнему нельзя. Пентагону уже поручено передать Украине инструкции, какие удары ВСУ могут нанести по РФ.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Джо Байдену за разрешение наносить удары по территории России американским оружием.

Ранее в США предрекли третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.

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Операция на Украине
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