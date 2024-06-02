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Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Чечне

ПИМУ: состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне удалось стабилизировать

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне. Об этом сообщили в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ), передает ТАСС.

30 мая при взрыве газа в жилом доме в Грозном пострадали четверо детей и женщина. Они проходят лечение в ожоговом центре ПИМУ.

«У всех пациентов термоингаляционные травмы, ожоговый шок. На сегодняшнее утро врачам удалось стабилизировать состояние, оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе университета.

Пострадавшие получили ожоги от 20% до 80% ожогов тела.

До этого Ил-76 МЧС доставил пять пострадавших при взрыве газа из Грозного в Нижний Новгород после пожара.

Перед этим в гараже в Нижегородской области взорвался баллон с бытовым газом.

19 мая в 20:00 мск поступило сообщение о взрыве на улице Первомайской. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в результате утечки из баллона в гараже скопился газ, что при включении света привело к взрыву без последующего горения.

По имеющейся информации, двое мужчин получили ожоги 20-25% тела. Также пострадала кровля гаража.

Ранее Голубев назвал возможную причину взрыва дома в Ростовской области.

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