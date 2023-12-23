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Российские военные провели учения по отражению атаки дронов на Крым

Черноморский флот провел учения по отражению атаки беспилотников ВСУ на Крым

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Экипажи кораблей Черноморского флота России провели учения по уничтожению вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЧФ.

Согласно сценарию маневров, российские оперативные службы получили информацию по взлету нескольких дронов с территории Украины в сторону Крыма.

Во время учений отрабатывались поиск, выявление и ликвидация средств воздушного нападения украинских Вооруженных сил техническими средствами, зенитным вооружением кораблей, стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами на постах противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные таким образом стремились защитить места дислокации кораблей и гражданских объектов.

16 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма, однако все дроны были уничтожены при помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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