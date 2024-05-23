Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Калинов рассказал, что грозит Исинбаевой за неуплату налогов

Адвокат Калинов: Исинбаевой не грозит уголовная ответственность за налоги

close
100%
РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал информацию о том, что счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжке с шестом Елены Исинбаевой могут быть заблокированы из-за налоговой задолженности в размере 465 тысяч рублей. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист отметил, что уголовная ответственность спортсменке не грозит, поскольку она не уклоняется от уплаты.

«По сути, ей вообще ничего не грозит. Нужно понимать, что это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. А здесь — 465 тысяч рублей. Ну, заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют какое-то имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия — например, автомобиля или иного имущества. Но никакой уголовной ответственности ей не грозит», — сказал Калинов.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее депутат Хамзаев заявил, что Исинбаеву могут лишить госнаград по решению суда.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами