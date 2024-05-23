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Работа аэропорта Казани приостановлена для обеспечения безопасности полетов

Росавиация: аэропорт Казани приостановил работу для безопасности полетов

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Shutterstock

Аэропорт Казани временно приостановил работу с 11:30 мск для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что воздушная гавань временно не отправляет и не принимает рейсы. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 23 мая ... на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — говорится в сообщении Росавиации.

23 мая над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Об этом свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Пассажирское авиасообщение с Украиной было прервано после начала специальной военной операции РФ в этой стране. Таким образом, пассажирские самолеты не пролетали над украинской территорией уже два года.

22 мая в аэропорту Манас в киргизском Бишкеке прошла эвакуация пассажиров из-за сообщения о минировании.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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