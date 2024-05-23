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Три страны ЕС выступили против ужесточения санкций для российских танкеров

FT: Греция, Кипр и Мальта выступают против новых санкций для российских танкеров

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Греция, Кипр и Мальта выступают против введения новых ограничений в отношении российского теневого флота танкеров, используемого для перевозки сырой нефти. Об этом пишет Financial Times.

Ужесточение санкций приведет лишь к тому, что операторы судов начнут предпринимать еще более непрозрачные шаги для продолжения работы. Это повышает риски аварий на борту танкеров и потенциально нанесет вред всему судоходству, предупреждают представители стран-участниц ЕС.

Вопрос о мерах в отношении танкеров поднимается в контексте обсуждения очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза. Среди прочего также обсуждается запрет на реэкспорт российского СПГ.

До этого сообщалось, что ЕС собирается дополнительно внести в антироссийские санкционные списки более 100 физлиц.

Ранее Евросоюз опубликовал решение по санкциям в отношении российских активов.

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