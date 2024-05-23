Семак пожелал удачи Сафонову в «ПСЖ»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», — сказал Семак.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал предложение от «ПСЖ» шансом жизни для Сафонова.