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Стало известно о покушениях на главу Крыма

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на него за год предотвращено четыре покушения

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24», что на него за последний год предотвращено четыре покушения.

По его словам, все злоумышленники были задержаны. Чиновник подчеркнул, что жителей Крыма угрозами не остановить.

Других подробностей он не сообщил.

В 2023 году Федеральная служба безопасности РФ предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, в том числе подрыв шести железнодорожных участков и трех электроподстанций. За подготовку диверсионно-террористических актов было осуждено десять человек, 18 задержаны, возбуждено более 30 уголовных дел.

В январе Аксенов заявлял, что в Крыму ничего, кроме тюрьмы, диверсантов не ждет. Также чиновник вспомнил обстоятельства «русской весны», своем назначении верховным главнокомандующим Крыма и нелицеприятно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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