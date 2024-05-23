Глава Крыма заявил, что до Путина всегда можно дозвониться

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что президент РФ Владимир Путин очень много работает, но, при этом, до него всегда можно при необходимости дозвониться. Об этом руководитель полуострова сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость», — описал ситуацию Аксенов.

По мнению главы Крыма, именно на президенте в настоящее время лежит основная нагрузка в плане проведения внешней политики и обеспечения движения страны в целом, а задача руководителей регионов и чиновников — «подставить плечо».

До этого Аксенов прокомментировал назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ, назвав его эффективным и грамотным управленцем, способным выявить корень проблем. По мнению главы Крыма, озвученная Белоусовым нетерпимость ко лжи позволит добиться позитивных изменений.

Ранее Аксенов заявил о прекращении существования Украины.