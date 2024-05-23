Бывший муж Бузовой задумался о покупке жилья

Блогер и футболист Дмитрий Тарасов признался в беседе с изданием «СтарХит», что задумался о покупке жилья.

На данный момент Тарасов вместе с женой, блогершей Анастасией Костенко, и детьми временно живут в таунхаусе.

«Думаем над покупкой жилья — приобретем готовый дом. Пока еще не определились с этим», — поделился спортсмен.

Футболист Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на модели и блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди, а в феврале родила четвертого ребенка. Она уверила, что маммопластика не повлияла на грудное вскармливание сына.

Ранее Олег Майами признался в любви к Бузовой.