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Португалия захотела признать Палестину

Lusa: Португалия стремится к консенсусу со странами ЕС по признанию Палестины

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Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Португалия стремится признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу. Об этом сообщает Lusa со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Португалии.

По его словам, португальская сторона в текущий момент ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться консенсуса, а также привлечь больше стран к принятию решения.

Собеседник агентства подчеркнул, что признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.

До этого палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что каждое новое признание Палестины как суверенной страны приближает ее к реализации плана о создании двух государств.

Палестину признавали всего девять стран — членов ЕС. Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Кипр, Мальта, Польша и Чехия сделали это еще в конце прошлого века — тогда они не входили в состав регионального содружества. В 2014 году Палестину также признала и Швеция.

Ранее в сенате США предложили перестать финансировать ООН, если в организацию примут Палестину.

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