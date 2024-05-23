Португалия захотела признать Палестину

Португалия стремится признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу. Об этом сообщает Lusa со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Португалии.

По его словам, португальская сторона в текущий момент ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться консенсуса, а также привлечь больше стран к принятию решения.

Собеседник агентства подчеркнул, что признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.

До этого палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что каждое новое признание Палестины как суверенной страны приближает ее к реализации плана о создании двух государств.

Палестину признавали всего девять стран — членов ЕС. Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Кипр, Мальта, Польша и Чехия сделали это еще в конце прошлого века — тогда они не входили в состав регионального содружества. В 2014 году Палестину также признала и Швеция.

Ранее в сенате США предложили перестать финансировать ООН, если в организацию примут Палестину.