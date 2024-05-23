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На склад Wildberries в подмосковной Электростали приехали полицейские

Baza: полиция проверяет документы у работников склада Wildberries в Электростали

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии приехали с проверкой на склад онлайн-магазина Wildberries, расположенный в подмосковном городе Электростали. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале отмечается, что в настоящее время полицейские смотрят документы работников маркетплейса. Люди показывают стражам порядка свои паспорта, регистрацию и военные билеты.

«В автозаки пока проводили около 10 сотрудников», — добавили журналисты.

Иные подробности в данный момент не уточняются.

2 апреля правоохранители организовали проверку на складе Wildberries в городе Рязани. В частности, работников онлайн-магазина попросили предъявить свои документы. При этом в пресс-службе компании заявили, что действия сотрудников полиции никак не повлияли на работу объекта.

В конце марта аналогичная проверка прошла на складе маркетплейса в городе Электростали. По ее итогам под стражей оказались как минимум 40 человек, все они — трудовые мигранты.

Ранее в городе Екатеринбурге десятки иностранцев пытались сбежать с рынка во время полицейской проверки.

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