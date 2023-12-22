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Российские войска отразили 43 атаки ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ отразили 43 атаки, потери противника превысили 1,6 тысяч человек

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Thomas Peter/Reuters

За неделю на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. Российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило журналистам Минобороны страны.

«Нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ превысили 1610 человек. Российские войска уничтожили три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии противника.

На этой неделе подразделение российских десантников взяло под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска.

В Минобороны рассказали, что военные РФ в ходе воздушной разведки позиций ВСУ раскрыли места расположения их основных огневых средств и пункты управления.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях украинских военных на Херсонском направлении.

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