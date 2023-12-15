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Стало известно, по каким статьям Россия объявила в розыск начальника украинской разведки

Главу ГУР МО Украины Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса страны. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, на Буданова завели дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Организация террористического сообщества и участие в нем» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

В России Буданову грозит пожизненное заключение.

До этого Следственный комитет РФ заочно предъявил Буданову обвинения в совершении террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории России.

Также пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что Евросоюз рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и Кирилла Буданова в качестве возможных преемников Владимира Зеленского на посту украинского президента.

Ранее в российской Госдуме допустили возможность госпереворота из-за отказа Зеленского от выборов.

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