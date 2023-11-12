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Подоляк не оценил предложения отдать часть территории Украины для разрешения конфликта

Подоляк: Украине необходима военная помощь, а не предложения отдать территории

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в Североатлантический альянс, а масштабная военная помощь. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в соцсети Х.

Подоляк отметил, что ему нравятся (сарказм) «странные предложения по разрешению конфликта».

«Иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО… по частям», — написал он.

Советник Владимира Зеленского подчеркнул, что решением конфликта может стать «только масштабная военно-технологическая помощь Украине».

До этого бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине нужно смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».

11 ноября генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий.

Ранее глава SpaceX назвал дураками сторонников оказания военной помощи Украине.

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