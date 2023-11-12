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В США встревожились из-за производства российского дрона «Охотник»

NI: новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет серьезную угрозу

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РИА Новости

Решение России расширить производство мощных ударных беспилотных летательных аппаратов встревожило США. Об этом сообщил американский журнал National Interest.

В частности речь идет о новом российском ударном беспилотнике С-70Б «Охотник», который можно применять вместе с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности этого дрона делают его серьезным оружием, отметили авторы материала. Например, он оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1.

Тем временем институт авиационного приборостроения «Навигатор» приступил к созданию первых образцов отечественной системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут готовы к испытаниям в 2024 году.

По словам генерального директора «Навигатора» Сергея Бабурова, в конечном виде их система ухода от столкновения будет представлять собой миниатюрные версии аналогичных решений, которые используются в пилотируемых крупногабаритных воздушных судах.

Ранее армия РФ ликвидировала четыре минометных расчета ВСУ на Купянском направлении.

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