Шойгу вручил награды Героям России, уничтожившим 32 танка на троих

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе специальной военной операции уничтожить 32 танка. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное оружие.

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и, практически, полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы также достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях», — сказал Шойгу в ходе церемонии награждения.

Ранее президент России Владимир Путин лично наградил звездами героев экипаж танка «Алеша» во время празднования в Курске 80-летия победы Красной армии в Курской битв. По словам Путина, экипаж этого танка не только «одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым».

До этого Шойгу заявил, что экипаж российского танка «Алеша» за отражение атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам. Об этом ведомство сообщило журналистам. Согласно заявлению, экипаж наградят за «проявленное в бою мужество и героизм».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.