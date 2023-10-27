При падении ракеты в египетской Табе пострадали пять человек

Пять человек получили ранения из-за падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Об этом сообщает египетский телеканал Extra News, передает РИА Новости.

«Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили пять человек, причинен ущерб жилому дому», — сказано в сообщении.

Накануне министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь.

До этого Армия обороны Израиля заявляла, что случайно обстреляла египетский пост рядом с границей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.