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В Минфине рассказали, сколько денег Россия потратит на оборону в 2024 году

Силуанов: Россия потратит почти 11 трлн рублей на оборону в 2024 году

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Россия потратит на обеспечение своей обороноспособности в 2024 году почти 11 трлн рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

«Общий объем расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 трлн рублей и существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами», — сказал Силуанов.

Таким образом, расходы на оборону вырастут почти на 70% относительно 2023 года. Если в 2023 году на обеспечение обороноспособности было выделено 6,4 трлн рублей, то в следующем периоде сумма превысит 10,77 трлн. Эта категория впервые обойдет по количеству выделяемых средств социальную политику, на которую планируют выделить почти 8 трлн рублей.

По мнению Силуанова, запланированные расходы позволят своевременно решать задачи поставки вооружений и военной техники, а также материально-технического и социального обеспечения военнослужащих.

26 октября Госдума рассматривает проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Второе и третье чтения должны состояться 15 и 17 ноября. Документ закладывает доходы бюджета в размере 35,065 трлн рублей в 2024 году, 33,552 трлн рублей в 2025-м и 34,051 трлн в 2026-м. Расходы прогнозируются на уровне 36,660 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Ранее в Госдуме поддержали проект о повышении «военных пенсий» в 2024 году.

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