Украинские военные обстреляли село в Курской области

Украинские военные, по предварительным данным, открыли огонь сразу из танка, минометов и реактивной системы залпового огня «Град» по селу Козино в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Накануне на жилые улицы упали минимум 20 снарядов разного калибра. К счастью, есть лишь небольшие повреждения жилых домов», — уточнили в издании.

Официальной информации об обстреле курского села в настоящий момент не приводится.

До этого Минобороны России сообщало, что ПВО сбила 28 дронов над Черным морем, Курской и Белгородской областью.

Также в Курской области сообщали о 12 сбитых БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины. Падение обломков было зафиксировано в городской черте и селе Зорино.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.