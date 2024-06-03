США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский с одной стороны благодарен за предоставленное разрешение на использование иностранного вооружения, с другой — продолжает продвигать этот замысел дальше.

Кирби добавил, что у украинской и американской стороны состоится разговор по данному вопросу.

Он отметил, что пока не может сказать, приведут ли эти обсуждения «к дополнительным политическим изменениям», пообещав, что США не «повернутся спиной к потребностям Украины».

До этого Кирби заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

По его словам, Киев запросил ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу.

Ранее в Британии заявили, что ВСУ после снятия запрета смогут атаковать российские аэродромы.