В Петербурге девушки решили пострелять из окон автомобиля под песню Инстасамки

В центре Санкт-Петербурга девушки на автомобиле марки Nissan Teana высунули автомат Калашникова из окна под песню Инстасамки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Движ в центре города с автоматом Калашникова и битами Инстасамки устроили две подружки — рассекали у площади Восстания на Nissan-Teana и направляли дуло на прохожих», — говорится в публикации.

Один из очевидцев вызывал полицию. В результате машину перехватили, а девушек задержали. По данным канала, оружие оказалось пластиковой копией.

До этого подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после появления в соцсетях видеозаписи дорожного конфликта водителя внедорожника Mercedes-Benz G-Class с водителем «Газели» в Красногорске. Ссора произошла на Новорижском шоссе. Водитель Mercedes в пробке попытался вклиниться перед «Газелью», водитель которой его не пропустил. После этого Gelandewagen перегородил грузовику дорогу, а вышедший из него водитель выстрелил в дверь «Газели». От попадания пули на двери образовалась вмятина.

Ранее грузовик с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Санкт-Петербурге.