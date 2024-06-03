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Президент Болгарии заявил, что украинский конфликт становится неконтролируемым

Радев: Запад перешел красные линии, конфликт на Украине стал неконтролируемым

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Global Look Press

Из-за нарушения красных линий странами Запада развитие украинского конфликта становится неконтролируемым. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает РИА Новости.

По словам Радева, до настоящего момента существовали две основные красные линии, сдерживающие неконтролируемую эскалацию конфликта. К первой из них он отнес ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, ко второй — недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и РФ.

«С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже нарушены», — сказал президент Болгарии.

Помимо этого он заявил о намерении высказать эту позицию в случае, если будет представлять Болгарию на саммите НАТО в Вашингтоне.

31 мая в России заявили, что Запад подошел к последней черте эскалации и перешел обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии. Об этом заявил постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Ранее во Франции задумались о создании еврокоалиции для отправки военных инструкторов на Украину.

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Операция на Украине
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