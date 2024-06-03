Ягудин об отстранении российских фигуристов: так же можно отстранить и израильтян

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что отстранение российских фигуристов от соревнований не связано со спортом, передает «Матч ТВ».

«Я понимаю, на чем основано отстранение, но при чем тут спорт? Извиняюсь, так же можно отстранить и израильтян», — сказал Ягудин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований в 2022 году. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине.

Ранее ученица Этери Тутберидзе отказалась менять российское гражданство.