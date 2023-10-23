МИД Израиля прокомментировал сообщение о перемещении жителей Газы в Египет

Израиль не требовал от жителей сектора Газа перемещаться на территорию Египта. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия.

По его словам, жителям Газы посоветовали переехать только на юг анклава для их же безопасности.

Представитель МИДа отметил, что армия Израиля предложила открыть безопасные коридоры в секторе Газа, в том числе на севере. Ни о каких перемещений в Египет или на Синай речи не было, заявил Каабия.

«Территория, на которой они находятся, является полем боя, мы же действуем в соответствии с международным правом и стремимся не причинить вред гражданскому населению во время бомбардировок», — заключил дипломат.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция и Италия договорились координировать свои действия по отправке гуманитарной помощи на территорию сектора Газа.

Ранее ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции Израиля в Газе.