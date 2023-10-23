В Израиле создали около 50 отрядов самообороны

В министерстве национальной безопасности Израиля заявили, что в стране было создано около 50 отрядов самообороны из-за обострения ситуации в сфере безопасности на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе. Об этом пишет портал Ynet.

Отряды самообороны, в частности, были созданы в городах Кирьят-Моцкин, Нагария, Рош-Пина и Арад. Создание и подготовка таких отрядов осуществляется в рамках мероприятий по обеспечению безопасности, работа ведется под контролем израильской полиции, сообщили в министерстве.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что главной целью его страны является ликвидация всех объектов палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.