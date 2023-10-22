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Минобороны сообщило об уничтожении пехотного расчета ВСУ возле Клещеевки

МО РФ: уничтожено подразделение пехоты ВСУ возле Клещеевки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении пехотного расчета ВСУ возле Клещеевки.

На видео расчет противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск уничтожил пехотный расчет.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 23 беспилотников за сутки.

Также средства ПВО перехватили четыре ракеты HARM и две ракеты «Нептун».

Ведомство сообщило, что за неделю ВС РФ отбили 18 атак 63-й и 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении.

По данным ведомства, возвратные и безвозвратные потери украинской стороны составили 940 человек. Кроме того, были уничтожены два танка, 21 боевая бронированная машина, 14 автомобилей и 5 орудий.

Также сообщается, что ВСУ предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

Кроме того, украинские отряды лишились 11 орудий полевой артиллерии и 38 автомобилей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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