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ВСУ используют химоружие в ДНР

Гагин: ВСУ используют химоружие на Донецком и Артемовском направлениях

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Gleb Garanich/Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

»Киев продолжает использовать химоружие. Последние дни несколько раз противник применил боеприпасы, начиненные химией, по нашим позициям под Донецком и в районе Артемовска. Причем в этих конкретных случаях симптомы отравления более ярко выражены, они заметно серьезнее и быстрее проявляются», — заявил Гагин.

По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин.

Ранее Гагин также сообщал, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в Донецкой народной республике. По его данным, боеприпасы были начинены веществом, которое вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту и отек гортани. В Угледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут) есть пострадавшие, отметил Гагин.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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