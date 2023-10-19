Движение ХАМАС сообщило о готовности к продолжительным боевым действиям

Военные боевого крыла ХАМАС бригад «Аль-Кассам» выразили готовность к ведению длительных боевых действий против армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил представитель организации Абу Обейда в официальном Telegram-канале бригады.

«Мы готовы к продолжительным боям», — сказал он.

До этого израильские военные получили «зеленый свет» на вторжение в сектор Газа

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог рассказал о последствиях возможного столкновения Израиля и Ирана.