Командующий силами безопасности сектора Газа погиб при израильском ударе

Представитель Министерства внутренних дел сектора Газы Ияд аль-Бузум заявил, что командующий силами безопасности сектора Газа Джихад Мхейсен погиб в результате удара израильской армии, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что жертвой израильского удара стал Фуад Абу Бтейхан, который возглавлял в секторе Газа управление границ и погранпереходов. Как указал Аль-Бузум, ударам подверглись дома, в которых проживали командиры, вместе с ними погибли члены их семей.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.