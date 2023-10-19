Экс-министр обороны Израиля дал прогноз по срокам войны с ХАМАС

Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что война с ХАМАС может длиться месяцы. Об этом пишет Times of Israel.

Военный не исключил, что в войне может открыться еще и северный фронт. Он отметил, что после прекращения противостояния восстановление страны займет годы.

По его словам, цель Израиля не только в том, чтобы победить боевиков ХАМАС, но и чтобы «юг стал стопроцентным раем».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.