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Российские военные сообщили об уничтожении бойцов ВСУ в районе Вербового

МО РФ: десантники при помощи FPV-дрона уничтожили группу военных ВСУ

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военные Воздушно-десантных войск с помощью FPV-дрона ликвидировали группу украинских военных, которые скрывались в блиндаже опорного пункта в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках», — пояснили в военном ведомстве РФ.

Известно, что оператору дрона удалось отследить трех бойцов Вооруженных сил Украины, после чего туда отправлен FPV-дрон для уничтожения военнослужащих.

Поясняется, что во время выполнения боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор, который управлял дроном специальными VR-очками, установил цель, которую необходимо уничтожить.

Также уточнялось, что российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино украинские танки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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