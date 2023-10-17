В Палестине рассказали об ударах по объектам здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Европейская больница в Газе и эмиратский полевой госпиталь подверглись разрушениям в результате ударов израильской оккупационной армии», — говорится в сообщении.

Как поясняется, удар по госпиталю, находящемуся на шоссе Салах-Эддина, пришелся по входу в здание.

Подробностей в связи с ударами израильской стороны по объектам здравоохранения не приводится.

До этого в ЦАХАЛ сообщали, что планы о скором наземном наступлении могут не соответствовать ожиданиям. Ситуацию оценил представитель Армии обороны Израиля, подполковник Ричард Хехт.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».