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В Палестине рассказали об ударах по объектам здравоохранения

Минздрав Палестины: Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в Газе

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Yousef Mohammed/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения Палестины заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«Европейская больница в Газе и эмиратский полевой госпиталь подверглись разрушениям в результате ударов израильской оккупационной армии», — говорится в сообщении.

Как поясняется, удар по госпиталю, находящемуся на шоссе Салах-Эддина, пришелся по входу в здание.

Подробностей в связи с ударами израильской стороны по объектам здравоохранения не приводится.

До этого в ЦАХАЛ сообщали, что планы о скором наземном наступлении могут не соответствовать ожиданиям. Ситуацию оценил представитель Армии обороны Израиля, подполковник Ричард Хехт.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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