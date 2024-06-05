Поджигателя храма арестовали в Тюмени

Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО мужчину, который бросил в храм бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщается в Telegram СУ СК региона.

В ведомстве рассказали, что 43-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

По версии следствия, 3 июня обвиняемый, находящийся в нетрезвом состоянии, бросил «воспламеняющуюся жидкость» в здание храма Дмитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Возгорание оперативно удалось потушить, пострадавших в результате инцидента нет. В кратчайшие сроки мужчина был установлен и задержан.

отметили в СК.

Там добавили, что следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

4 июня губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что сподвигнуть поджигателя храма на преступление могли мошенники.

Ранее в Московской области женщина попыталась поджечь храм картонкой от пиццы.