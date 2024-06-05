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Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину

Министр обороны Писториус: ФРГ не планирует отправлять своих солдат на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

На сессии вопросов в бундестаге депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен задал вопрос о том, информировали ли немецкое правительство другие страны Евросоюза о планах направить своих солдат на Украину и планирует ли ФРГ отправить своих военнослужащих в зону конфликта.

«Ответы на ваши вопросы звучат «нет» и «нет», — сказал Писториус.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат. Также он не поддержал идею о введении над страной бесполетной зоны.

До этого Журнал Der Spiegel сообщал, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале «Газеты.Ru».

До этого сообщалось, что Шольцу неприятны призывы Писториуса о «подготовке к войне».

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