«Краснодар» не отпускает своего футболиста в «Зенит»

Руководство «Краснодара» препятствует переходу защитника Сергея Волкова в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, сине-бело-голубые готовы приобрести футболиста за €5 млн, однако руководство «быков» настроено против данной сделки и не соглашается на предложенные условия.

Отмечается, что «Зенит» готов предложить Волкову более привлекательный с финансовой точки зрения контракт. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в стане действующих чемпионов России.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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