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В СКР потребовали доклад по семье цыган, живущей во дворе жилого дома и нарушающей порядок

Бастрыкин потребовал доложить о цыганской семье, живущей в краснодарском дворе

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель СК России потребовал доклад о бездействии полиции в Краснодаре, отказывающейся реагировать на нарушающих порядок цыган. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ситуацией с цыганской семьей, которая поселилась на лужайке одного из краснодарских дворов, в Следкоме заинтересовались после публикаций в социальных сетях. В них сообщалось, что цыгане регулярно нарушают общественный порядок и совершают противоправные деяния.

Местные жители жаловались, что пострадали из-за столкновения с ними, но не смогли найти поддержку, обратившись в уполномоченные органы. Краснодарцы отметили, что должностные лица даже не пытаются вмешаться в происходящее.

После этого в СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку, о ее результатах Александру Бастрыкину доложит руководитель краевого управления СК Андрей Маслов.

Ранее полицейские раздали повестки 35 задержанным цыганам в Петербурге и Ленобласти.

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