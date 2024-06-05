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В ФРГ заявили, что боевые действия могут перенестись в Германию

Вагенкнехт: удар ВСУ немецким оружием по РФ перенесет боевые действия в Германию

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Liesa Johannssen/Reuters

Решение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Украине наносить удары по территории РФ немецким оружием приведет к тому, что боевые действия переместятся в ФРГ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

«Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию РФ, сталкивается с риском перенести их также на территорию ФРГ», — сказала Вагенкнехт.

5 июня немецкий генерал в отставке Роланд Катер сказал, что решение Запада разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием привело к эскалации конфликта и потенциально серьезному ответу Москвы.

4 июня Олаф Шольц заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко.

До этого депутат бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен предположила, что на Западе могут создать предлог для отправки войск НАТО на Украину.

Немецкий историк, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски заявил, что Украине не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией, а Владимир Путин в конечном итоге добьется поставленных целей в ходе СВО.

Ранее Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по России.

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