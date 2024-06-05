Председатель правления Тинькофф Банка назвал причины ребрендинга

Ключевая стратегия Тинькофф Банка — международное развитие, рассказал в интервью газете «Ведомости» председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

По его словам, банк давно искал новое звучание для бренда.

Напомним, ранее в среду стало известно, что Тинькофф Банк меняет свое название на Т-Банк.

«Герб же у нас достаточно давно начал плавно перерождаться в желтый щит и букву «Т». Наши клиенты прочно ассоциируют нас с нашим лого «Т со щитом». Бренд эволюционирует постоянно с 2006 года», — рассказал он.

Второй причиной ребрендинга Близнюк назвал нынешний статус и масштабы банка.

«Мы крупный игрок, финансовая экосистема. У нас уже 43 млн клиентов и мы продолжаем активно расти. Мы давно понимали, что стоило бы дать такое название, которое можно использовать не только в рамках кириллического сообщества», — отметил Близнюк.

По его словам, в мире сейчас виден тренд на упрощение и сокращение брендов.

«Это более современно и правильно, особенно для розничных компаний», — сказал Близнюк.

Также Близнюк сообщил, что клиентов банка оповестят о ребрендинге моментально с 5 июня.

«В этот же день мы переведем все наши сервисы на новые логотипы и названия. Самая, наверное, большая затрата – это перекрасить банкоматы, которых у нас сейчас более 5000 шт», — сказал он.

Близнюк отметил, что, по данным опросов банка, бренд Тинькофф ассоциируется у потребителей с узнаваемостью, популярностью и технологичностью.

«Сейчас мы точно понимаем, что Т-Банк будет более надежным в сознании людей. С таким брендом мы больше привлечем клиентов, а наши планы по росту клиентской базы – 30% в 2024 году», — сказал он.