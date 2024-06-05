Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717590539
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали гастрономические пристрастия древних монголов

SciRep: монгольские кочевники готовили кровяную колбасу и доили яков 2,7 тыс. лет назад

close
100%
DAIRYCULTURES Project

Швейцарские ученые из Базельского университета изучили кулинарные особенности жителей монгольских степей бронзового века (около 2,7 тыс. лет назад). Они выяснили, что кочевники любили готовить кровяные колбасы и различные кисломолочные блюда, предпочитая молоко яков. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Выводы команды основаны на результатх белкового анализа бронзовых котлов, найденных археологами в монгольских степях.

В емкостях исследователи обнаружили следы крови овец и коз. По мнению специалистов, степняки делали кровяную колбасу. Эта кулинарная трациях сохранилась в Монголии до наших дней. Изготовление колбас также служило важным способом консервирования продуктов.

Остатки молока яков в котлах указывают на то, что эти животные были одомашнены в Монголии гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Кочевники ферментировали молоко, что также позволяло дольше хранить его пригодным для употребления.

«Наши открытия дают представление о традициях и рационе кочевников бронзового века и проливают свет на разнообразные кулинарные методы древних цивилизаций», — отметил руководитель исследования, доктор Шеван Уилкин.

Ранее археологи выяснили, что мужчины древнего народа аваров наследовали жен своих братьев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами