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Стало известно, как вырос спрос на гостинцы в Санкт Петербурге

Аэроклуб: число бронирований в гостиницах Петербурга выросло на 29% перед ПМЭФ

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц. Об этом свидетельствует исследование компании Аэроклуб, копия есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, число делегатов, прибывших в Северную столицу на ПМЭФ-2024, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом возросший спрос на размещение превзошел допандемийный 2019 год на 29%.

«Наибольший интерес проявили финансовые и консалтинговые компании, представители ретейла и FMCG-сектора. В этом году также выросла международная представленность и количество иностранных делегатов, подтверждая растущий статус ПМЭФ», — отметила управляющий директор Аэроклуба Юлия Липатова.

51% бизнес-туристов остановились в четырехзвездочных отелях, заплатив в среднем 12 тыс. рублей за ночь (-23% к 2023, -86% к 2019). 24% выбрали трехзвездочные гостиницы со средним номером за 10,8 тыс. руб. (+25% к 2023, -10% к 2019). Востребованность «пятизвездочников» выросла на 25%, их доля составила 16%. Средняя цена такого номера — 157 тыс. руб. за ночь (-15% к 2023, -55% к 2019). В этой категории делегаты останавливались дольше всего — в среднем на 4 ночи.

Самым дорогим бронированием стал номер Superior в центре Петербурга за 2,2 млн руб. на 4 ночи для представителя добывающей промышленности.

«Бизнес-класс в авиаперелетах вырос с 13 до 18%. Средняя цена билета осталась на уровне 115 тыс. руб. в одну сторону. Эконом подорожал на 3%, до 11,6 тыс. руб.», — говорится в исследовании.

На ПМЭФ прилетали больше всего из Москвы, Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Казани. Из-за рубежа — из Беларуси, Турции, Казахстана, Черногории, Китая, Франции и др. Самый дорогой авиабилет бизнес-класса из Брисбена обошелся компании в 840 тыс. руб.

До этого Песков объяснил повышенный интерес иностранцев к ПМЭФ в этом году.

Ранее в Кремле обозначили идеологию ПМЭФ в текущем году.

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