Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), однако дрон был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Около 14.30 мск средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник.

5 июня зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев признал, что ВСУ начали использовать американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области. Парламентарий стал первым украинским официальным лицом, которое подтвердило использование западного вооружения по объектам на территории РФ.

Накануне министерство обороны России сообщало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника.

Ранее российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева.