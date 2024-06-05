Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717595899
Размер текста
А
А
А

На Украине с заключенных берут взятки за право пойти воевать

«Страна»: в колониях Украины берут взятки с заключенных, желающих мобилизоваться

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

В украинских колониях представители администрации и надзиратели берут взятки с заключенных, желающих мобилизоваться по новому закону. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правозащитника и руководителя ОО «Защита заключенных Украины» Олега Цвилого.

«Администрация колонии самостоятельно рассматривает заявление осужденного на мобилизацию в ВСУ, которое затем передают соответствующей комиссии. Если администрация колонии не захочет принимать заявление у заключенного соответственно у заключённого нет других инструментов мобилизоваться в ВСУ», — пояснил Цвилый.

По словам правозащитника, его коллеги регистрируют случаи того, как администрация колоний вымогает взятки за положительный результат комиссии. Альтернативно заключенным предлагается идти на контакт с сотрудниками колонии для того, чтобы доносить на других заключенных.

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Александру Сырскому.

Ранее минобороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами