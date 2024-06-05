На Украине с заключенных берут взятки за право пойти воевать

В украинских колониях представители администрации и надзиратели берут взятки с заключенных, желающих мобилизоваться по новому закону. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правозащитника и руководителя ОО «Защита заключенных Украины» Олега Цвилого.

«Администрация колонии самостоятельно рассматривает заявление осужденного на мобилизацию в ВСУ, которое затем передают соответствующей комиссии. Если администрация колонии не захочет принимать заявление у заключенного соответственно у заключённого нет других инструментов мобилизоваться в ВСУ», — пояснил Цвилый.

По словам правозащитника, его коллеги регистрируют случаи того, как администрация колоний вымогает взятки за положительный результат комиссии. Альтернативно заключенным предлагается идти на контакт с сотрудниками колонии для того, чтобы доносить на других заключенных.

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Александру Сырскому.

Ранее минобороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы.