Египет сообщил, что займется иностранными заложниками ХАМАС

Египет займется договоренностями о судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

Многих мирных жителей боевики ХАМАС захватили на музыкальном фестивале электронной музыки Nature Party, который проходил на границе Израиля и сектора Газа. Место проведения мероприятия оказалось в числе первых попавших под удар боевиков ХАМАС утром 7 октября. Оказалось, что бойцы палестинской группировки во время нападения на были одеты как военные и полицейские.

Как позднее рассказывал один из россиян, оказавшийся на месте трагедии, собравшиеся не поняли, что происходит. По его словам, вместо того, чтобы бежать, они начали собирать свои палатки.

Сообщалось также, что солдаты ХАМАС похитили с фестиваля около десяти девушек. Уточнялось, что среди заложников могут быть и граждане России.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.