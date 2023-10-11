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Система ПВО сбила беспилотник Украины в небе над российским регионом

Минобороны России сообщило о сбитом БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Shutterstock

Днем 11 октября пресечена попытка украинской стороны атаковать Брянскую область при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Сегодня около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском военном ведомстве.

Как добавили в МО России, благодаря дежурным средствам противовоздушной обороны украинский дрон сбит над Брянской областью.

До этого в МО РФ заявили, что была пресечена попытка атаки дрона на Белгородскую область. Средства ПВО сбили украинский беспилотник.

7 октября стало известно, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Все ракеты были уничтожены над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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