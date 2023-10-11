Стали известны подробности попытки нападения беспилотников на Брянскую область

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженные сил Украины, которые утром 11 октября попытались атаковать Брянскую область, были сбиты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два дрона самолетного типа были уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Суражского региона.

По данным Shot, ВСУ попытались атаковать беспилотниками хранилище с топливом в Брянской области. Атака произошла около 12 часов ночи, в поселке Лесное Суражского района (70 километров от госграницы).

Как отмечается, первый дрон российские военные сбили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья. Посаженный с помощью системы радиоэлектронной борьбы беспилотник рухнул в поле и взорвался. Второй БПЛА попытался атаковать тот же объект, но был сбит — обломки упали на одну из пустых цистерн. Никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.