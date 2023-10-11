Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности попытки нападения беспилотников на Брянскую область

Shot: ВСУ попытались атаковать двумя БПЛА хранилище с топливом под Брянском

close
100%
Shutterstock

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженные сил Украины, которые утром 11 октября попытались атаковать Брянскую область, были сбиты. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два дрона самолетного типа были уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ на территории Суражского региона.

По данным Shot, ВСУ попытались атаковать беспилотниками хранилище с топливом в Брянской области. Атака произошла около 12 часов ночи, в поселке Лесное Суражского района (70 километров от госграницы).

Как отмечается, первый дрон российские военные сбили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья. Посаженный с помощью системы радиоэлектронной борьбы беспилотник рухнул в поле и взорвался. Второй БПЛА попытался атаковать тот же объект, но был сбит — обломки упали на одну из пустых цистерн. Никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий