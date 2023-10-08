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Власти Палестины настаивают на немедленном отправлении помощи в сектора Газа

Президент Палестины Аббас приказал немедленно отправить помощь в сектор Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас потребовал оперативно отправить помощь в сектор Газа на фоне израильской агрессии. Об этом сообщает локальное информагентство WAFA.

«Аббас приказал правительству и соответствующим властям немедленно направить все доступные ресурсы в сектор Газа», — указывается в заявлении.

Аббас утверждает, что регион, как и прочие оккупированные палестинские территории, не останется один на один перед лицом террористической агрессии.

Он призвал мировое сообщество немедленно вмешаться и заставить израильские оккупационные власти исполнить свои юридические обязательства перед народом Палестины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее США обсудили с Израилем меры оказания помощи ввиду конфликта с Палестиной.

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Война в Израиле
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